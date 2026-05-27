Die Ungsteiner Bäckerei Sippel kann etwas aufatmen. Die Schließung droht zwar weiterhin, jedoch nicht sofort. Im Nachbarschaftsstreit ermittelt jetzt sogar die Polizei.

Die Bäckerei Sippel hat einen ersten Sieg errungen: Bis zum Ende des Jahres dürfen weiterhin Brote und Torten in der Produktionsstätte in der Ungsteiner Karl-Kück-Straße hergestellt werden. Das Baurechtsverfahren, das wegen Lärmbelästigung aus der Nachbarschaft ins Rollen kam, ruht so lange. Das hat die Kreisverwaltung auf Anfrage mitgeteilt.

Nachdem der Fall in der Bäckerei für große Aufmerksamkeit in der Bevölkerung gesorgt hatte, gab es in der Nachbarschaft wohl ein Umdenken: Die Nachbarin, die das Verfahren mit einer weiteren Unterstützerin angestrebt hatte, hat die Kreisverwaltung gebeten, alles bis zum Jahresende ruhen zu lassen. Am Ende des Verfahrens hätte die komplette Nutzungsuntersagung der Produktionsstätte gedroht. Diese Bedrohung schwebt aber weiterhin über die Bäckerei. Man komme der Bitte der Nachbarn nach, jedoch ändere sich dadurch nicht die baurechtliche Situation, betont die Kreisverwaltung.

Verstoß gegen das Baurecht

Die Geschwister Isabel und Amadeus Böttinger, die vor einem Jahr die Geschäfte der Bäckerei von ihrem Stiefvater Reiner Sippel übernommen hatten, wurden Anfang Mai von der Kreisverwaltung darüber informiert, dass ihre Produktionsstätte gegen das Baurecht verstößt. Da die Bäckerei inzwischen als große Filialbäckerei betrieben werde, widerspreche dies den Festsetzungen des geltenden Bebauungsplans „Gänseweide“. Gestattet seien hier nur Läden oder Betriebe, die dem täglichen Bedarf des Gebiets dienen. Nicht aber darüber hinaus. Mittlerweile beliefert die Bäckerei insgesamt sechs Filialen. „Die Nutzungsuntersagung ist ein geeignetes Mittel, den fortdauerenden Baurechtsverstoß zu beenden“, heißt es in dem Schreiben der Kreisverwaltung von Anfang Mai. Die beiden Geschäftsführer wurden aufgefordert, sich dazu zu äußeren. Daraufhin waren die Geschwister an die Öffentlichkeit gegangen, um ihre Probleme zu schildern.

Isabel und Amadeus Böttinger hatten jedoch nicht damit gerechnet, dass sie eine so große Unterstützung erfahren würden. „Wir haben einen riesigen Zuspruch erhalten. Unter den Zuschriften waren auch viele Grundstücksangebote, die wir jetzt prüfen wollen“, freut sich Isabel Böttinger. Richtig erleichtert ist sie wegen der Aufschiebung nicht. „Die Schließung schwebt ja weiter über uns. Und was ist schon ein halbes Jahr?“, meint die 33-Jährige.

Außerdem seien für eine Auslagerung der Produktion hohe Investitionskosten zu stemmen. Deshalb sei es für die Bäckerei wichtig, nicht nur einen anderen Standort für die Backstube zu finden. „Wir brauchen dort auch Platz für einen Verkaufsraum. Deshalb muss die Lage auch entsprechend attraktiv für die Kunden sein“, betont die Geschäftsführerin. Man sei weiterhin auf der Suche nach einem Grundstück, wo beides möglich sei. Die Stadtverwaltung in Bad Dürkheim habe deutlich gemacht, dass man die Bäckerei im Stadtgebiet behalten wolle. Angebote für Grundstücke in Bad Dürkheim seien jetzt aber nicht von der Stadt, sondern von privater Seite an die Geschwister herangetragen worden. „Wir wissen aber noch keine Preise“, so Böttinger.

Onlinepetition gestartet

Die Kreisverwaltung rät der Bäckerei, aufgrund der Rechtslage bei der Suche nach einer neuen Produktionsstätte nicht nachzulassen. In einer Onlinepetition wird unterdessen darum gekämpft, dass die Bäckerei in dem Ungsteiner Wohngebiet bleiben darf. Über 5400 Unterschriften wurden bereits dafür gesammelt. Im beigefügten Text wird die Kreisverwaltung aufgefordert, den Bebauungsplan so zu gestalten, dass die Bäckerei mit Produktion und Verkauf vor Ort bleiben kann.

Auf Anfrage erklärte die Kreisverwaltung jedoch, dass an der Gestaltung des Bebauungsplans alleine die Stadt Bad Dürkheim etwas ändern könne.

Polizeibesuch in der Bäckerei

Die Bäckerei Sippel hatte in den vergangenen Tagen aber nicht nur Besuch von Unterstützern. „Auch die Polizei war da“, berichtet Isabel Böttinger. Eine der beiden Beschwerdeführerinnen aus der Nachbarschaft hatte eine Anzeige wegen Bedrohung bei der Polizei gestellt. Das bestätigte die Dürkheimer Polizei auf Anfrage. Die Bedrohung sei in einer E-Mail geäußert worden. Es gebe jedoch keinen Tatverdacht, so ein Polizeisprecher. Man ermittle „in alle Richtungen“. „Wir haben der Polizei klar gemacht, dass niemand von uns oder unseren Mitarbeitern so etwas tun würde“, so Böttinger.