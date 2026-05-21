Seit über 128 Jahren gibt es die Bäckerei Sippel in Ungstein. Doch ihre Existenz ist akut bedroht. Der Weiterbetrieb der Backstube wurde untersagt. Was ist passiert?

Vor einem Jahr sind Isabel und Amadeus Böttinger noch zuversichtlich und voller Elan in die Selbstständigkeit gestartet. Sie übernahmen im März 2025 von ihrem Stiefvater Reiner Sippel die Geschäftsführung in der Ungsteiner Bäckerei Sippel und eröffneten gleich vier Wochen später die sechste Filiale in der Freinsheimer Bahnhofstraße. Doch vor ein paar Tagen wurde ihnen ein Schreiben der Kreisverwaltung zugestellt, das all ihre Pläne zunichte macht. „Wir müssen hier raus“, fasst Isabel Böttinger den Inhalt zusammen.

Seit einigen Jahren habe die Bäckerei im Bad Dürkheimer Stadtteil Ungstein mit dem Widerstand einer Nachbarin zu kämpfen. Isabel Böttinger spricht von Schikanen, denen man seit Jahren ausgesetzt sei. Als einzige in dem Wohngebiet rings um die Karl-Kück-Straße störe die sich an der Produktion, am Liefer- und Kundenverkehr. „Dabei haben wir gar nicht das klassische Wohngebiet hier“, betont Amadeus Böttinger auch angesichts des Liefer- und Personalverkehrs zur Firma Rhein-Plast, der an der Bäckerei vorbeirollt. Außerdem habe Walter Sippel bereits 1968 eine Baugenehmigung für die Errichtung des Wohnhauses mit Ladengeschäft und Backstube in dem Gebiet erhalten. „Alle Nachbarn haben damals unterschrieben, dass sie hier gerne eine Bäckerei haben wollen“, erinnert sich Reiner Sippel.

Lärmschutzwand aufgebaut

Um den Wünschen einer neuen Nachbarin Rechnung zu tragen, habe man vor ein paar Jahren eine Lärmschutzwand aufgebaut und zusätzliches Dämmmaterial an die Backstube angebracht. Doch das Damoklesschwert, dass irgendwann die nachbarschaftliche Auseinandersetzung eskalieren könnte, hing trotzdem weiterhin über der Ungsteiner Firma, die 1898 gegründet wurde. Deshalb habe man auch seit einigen Jahren versucht, die Produktionsstätte zu verlegen. „Doch entweder war das Projekt nicht finanzierbar oder es gab baurechtliche Unsicherheiten“, fasst Amadeus Böttinger die Ergebnisse zusammen.

Die Argumente der Kreisverwaltung

Doch jetzt muss schnellstmöglich eine Alternative gefunden werden. Die Kreisverwaltung hat der Bäckerei die weitere Nutzung der Produktionsstätte in dem Ungsteiner Wohngebiet untersagt. Damit wolle man den „fortdauernden Baurechtsverstoß“ beenden. Die Behörde umschreibt das Vorgehen auf RHEINPFALZ-Anfrage so: In einem reinen Wohngebiet, wie es der hier geltende Bebauungsplan „Gänseweide“ ausweise, seien nur Läden und nicht störende Handwerksbetriebe zugelassen, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen. Die Bäckerei habe deshalb 1968 noch genehmigt werden können. Mittlerweile sei aus dem Betrieb aber eine Filialbäckerei geworden, die sechs Filialen in der Umgebung beliefert. Dieser Umfang sei in dem reinen Wohngebiet nicht mehr zulässig. Auf den Fall sei man durch die Nachbarschaft aufmerksam geworden, so die Verwaltung weiter. Der Rechtsanwalt der Beschwerdeführer habe dann vor fünf Jahren darum gebeten, das Verfahren ruhen zu lassen, da sich die Bäckerei nach einem anderen Standort umsehen wollte. „Dieses Ruhen des Verfahrens wurde jedoch in der vergangenen Woche durch eine erneute Beschwerde der Nachbarschaft beendet“, heißt es vom Kreis.

Die Backstube befindet sich hinter dem Rolltor. Von hier werden die Lieferfahrzeuge beladen. Foto: Dagmar Schindler-Nickel

„Es ist schon schlimm, dass es uns Handwerksbetrieben so schwer gemacht wird“, bedauert Amadeus Böttinger. Es sei schließlich schon schwer genug, Leute zu finden, die bereit seien, nachts zu arbeiten. Handwerksbetriebe seien als Familienbetriebe meist Teil des Wohnhauses. „Es war bei uns schon immer so, und dann ändert sich die Nachbarschaft und auf einmal dürfen wir es nicht mehr“, ärgert sich der 35-Jährige, der seinen Beruf als Augenoptiker an den Nagel hängte, um als Bäckermeister in den Familienbetrieb einzusteigen. Seine Schwester verwarf nach einem Studium ihre Sportjournalismus-Pläne und betreute stattdessen als Verkaufsleiterin die Bäckereifilialen. „Und jetzt geht es nicht nur um unsere Existenz, sondern auch um die unserer Mitarbeiter“, betont die 33-Jährige. Über 40 seien in der Backstube, der Konditorei, in den beiden Filialen in Ungstein sowie in Freinsheim, Ellerstadt und Erpolzheim beschäftigt. Man wolle jedoch zusammenhalten und nach einer Lösung suchen, um die Zukunft des Betriebs und die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern.

Investitionen in Millionenhöhe

Eine Möglichkeit sei, im Gewerbegebiet in Freinsheim eine neue Produktionsstätte zu errichten. Erste Gespräche mit der Stadt wegen eines Grundstücks seien vielversprechend verlaufen. Man wolle zwar eigentlich Bad Dürkheim nicht gerne verlassen, jedoch sei in der Stadt kein Platz für eine neue Backstube zu finden, bedauern die beiden Sippel-Geschäftsführer. In Freinsheim laufe die vor einem Jahr eröffnete Filiale so gut, dass man sich diesen Schritt durchaus vorstellen könne.

Die beiden Geschwister Isabel und Amadeus Böttinger haben die Bäckerei vor einem Jahr von ihrem Stiefvater Reiner Sippel übernommen. Foto: Dagmar Schindler-Nickel

Jedoch belasten die Geschwister die hohen Investitionskosten: „Mit Minimum drei Millionen Euro müssten wir rechnen“, schätzt Amadeus Böttinger. Die in Ungstein eingebauten Öfen oder Kühlbereiche könne man nicht weiter verwenden. Diese müssten also auch neu angeschafft werden. „Dass wir nach einem Jahr Selbstständigkeit ein solches Projekt stemmen müssen, ist für uns noch gar nicht richtig greifbar“, gibt Isabel Böttinger zu. Und noch ein weiteres Problem sehen sie mit Sorge: „Wir wissen nicht, wie schnell das alles zu verwirklichen ist.“ Vielleicht sei alles im günstigsten Fall in zwölf Monaten zu schaffen. „Aber bis dahin müssen wir unbedingt hier weiter hier backen können. Sonst schaffen wir das nicht.“ Die Geschwister haben ihrerseits einen Anwalt eingeschaltet und versuchen, alle rechtliche Möglichkeiten auszuloten. „Außerdem hoffen wir auf Unterstützung von Seiten der Politik“, sagen sie. Schließlich habe die Firma in all den Jahren nicht nur viele Existenzen gesichert, sondern auch viel Gewerbesteuer gezahlt. „Deshalb hoffen wir, dass man uns hier entgegenkommt.“