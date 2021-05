Damit ältere Bürger in Zeiten der Pandemie nicht einkaufen müssen, haben sich bereits im vergangenen Jahr Helfer gemeldet, die bei Bedarf kontaktiert werden können. Doch werden sie in Bad Dürkheim sowie in den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim überhaupt gebraucht?

Luisa Manz von den Wachenheimer Pfadfindern vom Gau Neuburgund erinnert sich noch gut daran, dass im ersten Lockdown in der Verbandsgemeinde vielen Menschen geholfen wurde. Im zweiten Lockdown wurde das Angebot nicht fortgeführt, weil die Helfer hauptsächlich aus beruflichen Gründen keine zeitlichen Kapazitäten mehr hatten. Außerdem werde die Hilfe gar nicht mehr nachgefragt. Bis zu 15 Personen nehmen laut Rosemarie Albert vom Freinsheimer Verein „Miteinander“ in der Verbandsgemeinde Einkaufshilfen in Anspruch. Grund für diese überschaubare Zahl: Die Nachbarn oder die eigene Familie nehmen sich den älteren Menschen an, hat sie festgestellt.

„Im zweiten Lockdown steht wieder das gleiche Team an Helfern zur Verfügung wie im Frühjahr“, berichtet Jutta Schlotthauer von der Nachbarschaftshilfe im Dürkheimer Mehrgenerationen Haus (MGH). Auch die Hilfe für die Menschen in den Ortsteilen wird von dort koordiniert. Würden beispielsweise hilfsbedürftige Bürger aus Seebach über die zentrale Telefonnummer des MGH anrufen, gehe die Meldung raus nach Seebach. Auch Schlotthauer hat festgestellt, dass die Nachfrage nach Hilfsangeboten nicht so groß war wie ursprünglich angenommen. Dabei hätten sich viele Helfer gemeldet, um Einkäufe oder Botengänge zu erledigen. Außerdem sei es durchaus auch möglich, Fahrten in die Impfzentren zu übernehmen.

Angebote für Alleinstehende und Neubürger wichtig

Generell funktioniere die Nachbarschaftshilfe in Bad Dürkheim sehr gut, berichtet die Projektleiterin des MGH. Dennoch seien die Hilfsangebote für Neubürger, Alleinstehende oder Personen, die nicht so gut integriert seien, nach wie vor sehr wichtig, betont sie.

Neben der Nachbarschaftshilfe ist in Bad Dürkheim und den angrenzenden Verbandsgemeinden auch die Familienhilfe zu einem großen Rückhalt in der Pandemie geworden. So hat Saskia Gajek von der Nachbarschaftshilfe in Seebach festgestellt, dass die Nachfrage nach Hilfsangeboten im ersten Lockdown größer gewesen sei und führt diese Entwicklung auch auf die gegenseitige nachbarschaftliche und familiäre Unterstützung zurück.

„Die eigene Familie hilft“

Christine Bauer aus Leistadt könnte auf ein Netzwerk von Unterstützern zurückgreifen, berichtet aber, dass Hilfsangebote kaum nachgefragt werden. „Die Leute wissen, dass sie sich jederzeit an uns wenden können, berichten mir aber, dass die eigene Familie helfen würde“, sagt Bauer, die auch vermutet, dass gerade die älteren Menschen mehr Angst hätten, das Haus zu verlassen. Wer noch mobil sei, würde sich den Gang zum Dorfladen jedoch nicht nehmen lassen. „Wir unterstützen weiterhin sechs Haushalte“, sagt der Ungsteiner Ortsvorsteher Andreas Wolf. Die Hilfe sei seit des ersten Lockdowns nicht abgerissen.

Michael Bähr-Burkhardt, Ortsbürgermeister in Weisenheim am Sand, freut sich, dass die Nachbarschaftshilfe im Ort offensichtlich gut funktioniert. Im ersten Lockdown hätten sich 60 Helfer gemeldet. Sollte jetzt jemand Unterstützung benötigen, könne er diese unverzüglich mobilisieren, versichert er. Derzeit bestehe aber kein Bedarf.

Derzeit „keine Hilfeanfragen“

In Herxheim am Berg wurde nur im ersten Lockdown nach Hilfen gefragt, erläutert Koordinator Thomas Schmidt. Die Helfergruppe bestehe zwar noch, müsse derzeit aber nicht tätig werden, da die Bürger sich gegenseitig unter die Arme greifen. Auch Ivan Covre vom Netzwerk „liebenswertes Ellerstadt“ bestätigt genauso wie Romy Feuerbach in Kallstadt, dass es aufgrund der gegenseitigen Unterstützung keine Hilfeanfragen gebe.