Am Mittwoch gegen 21 Uhr ist bei einem Nachbarschaftstreit in einem Mehrfamilienhaus am Eichenplatz in Bad Dürkheim ein 54-Jähriger verletzt worden. Laut Polizei war der Mann mit einem 59-jährigen Nachbarn in Streit geraten, da dieser die Wohnungstür des 54-Jährigen beschädigt hatte. Dabei bedrohte der Ältere den jüngeren Nachbarn mit einem Taschenmesser und drohte, ihn umzubringen. Tatsächlich verletzte er den 54-Jährigen, der ein Metallrohr hielt, durch einen Schnitt leicht an der Hand. Das Deutsche Rote Kreuz versorgte die Wunde. Die inzwischen Polizei konnte den 59-jährigen Messerstecher in seiner Wohnung festnehmen und stellte das Messer sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Ihm wurde, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, eine Blutprobe entnommen. Gegen den 59-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Gegen den 54-Jährigen wird ebenfalls wegen Bedrohung ermittelt, da er seinen Kontrahenten mit dem Metallrohr bedrohte.