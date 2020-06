Ein Geldbeutel, der beim Diebstahl eines Rucksacks entwendet wurde, ist laut Polizei am Sonntag auf einer Sitzbank am Ortseingang gefunden worden. Der 22-jährige Besitzer hatte seinen Rucksack samt Geldbeutel und Dokumenten bereits eine Woche vorher an der Schwimmwiese auf Höhe des Schwimmbads abends vergessen. Unbekannte hatten den Rucksack dann mitgehen lassen. Die Suche vor Ort und die Nachfrage bei den Fundbüros in Wachenheim und Bad Dürkheim blieben vergeblich. Als seine Nachbarin nun zufällig den Geldbeutel fand, waren noch alle persönlichen Dokumente vorhanden. Nur der Rucksack und 30 Euro Bargeld sind nicht wieder aufgetaucht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.