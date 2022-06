Eine Verkettung von zwei Unfällen hat es am frühen Samstagabend in Bad Dürkheim gegeben, die dazu führte, dass eine Weile lang keine Straßenbahnen in die Stadt hinein fahren konnten. Wie die Polizei berichtet, hatte es auf der Abbiegespur stadtauswärts von der Mannheimer Straße in die Gutleutstraße zunächst einen Auffahrunfall gegeben; die Fahrer hinter der Unfallstelle hätten diese dann regelwidrig umfahren und seien an der Kreuzung in die Gutleutstraße abgebogen, wobei der Mercedes-Fahrer schließlich mit der aus Richtung Ludwigshafen kommenden Straßenbahn kollidierte, die Vorfahrt hatte. Es entstand Blechschaden.

Die Strecke zwischen Bad Dürkheim-Ost und der Endhaltestelle am Bahnhof war am frühen Abend laut RNV gesperrt. Alle Straßenbahnen endeten am Haltepunkt Ost und fahren von dort zurück Richtung Ludwigshafen/Mannheim.