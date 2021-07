In kürzester Zeit sind Wasserläufe wie der Freinsheimer Bach durch die Unwetter so stark angestiegen, dass sie weit über die Ufer treten. Jetzt liegen auch im Ludwigshain bei Weisenheim am Sand viele Wiesen überschwemmt. Sie lassen das Naherholungsgebiet aussehen wie eine Teichlandschaft. Bäume und Wolkenfelder spiegeln sich auf der Wasseroberfläche und im Nass quaken die Frösche. Was vielerorts in Feld, Flur und in Siedlungen so schlimme und zerstörerische Auswirkungen mit sich brachte, könnte man hier fast als beschaulich und friedlich empfinden.