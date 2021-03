Bei einem missglückten Abbiegemanöver eines Autofahrers ist am Montag gegen 8.30 Uhr ein Radfahrer in der Kanalstraße leicht verletzt worden. Danach eskalierte die Situation. Wie die Polizei mitteilt, radelte der 33-Jährige den parallel zur Kanalstraße verlaufenden Radweg in Richtung Mannheimer Straße. In gleicher Richtung war ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer in der Kanalstraße unterwegs. An der Einmündung zum Wellsring wollte der Senior nach rechts abbiegen und übersah hierbei den Radfahrer. Der Radfahrer wurde durch den Anstoß mit dem Radkasten leicht verletzt, kam aber nicht zu Fall. Ein Kleinkind in der Sitzschale auf dem Gepäckträger wurde nicht verletzt. Nach dem Unfall kam es zum Disput. Letztendlich versetzte der 33-Jährige dem Autofahrer einen Schlag gegen den Oberarm. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.