In zwei Fällen von Unfallflucht in Bad Dürkheim bittet die Polizei um Hinweise. Während einmal ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde, floh ein Unbekannter nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn.

Die Bahn war am Samstag gegen 12.45 Uhr in Richtung Ludwigshafen von der Haltestelle „Bad Dürkheim Ost“ auf der Mannheimer Straße unterwegs. Ein weißer Pickup, der parallel zur Bahn fuhr, bog nach links über die Gleise ab und schnitt den Weg der Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Auto fuhr über einen Parkplatz in Richtung Trift davon. Laut Polizei wird der Schaden an der Bahn auf rund 2000 Euro geschätzt.

Beim Ausparken zwei Autos beschädigt

Einen Schaden von 500 Euro hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht ein silbernes Auto mit RP-Kennzeichen in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim verursacht. Einer Zeugin zufolge beschädigte der unbekannte Autofahrer mit seinem Wagen beim Ausparken gleich zwei geparkte Pkw und fuhr davon.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, sich unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.