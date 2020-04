Einen Fall von Unfallflucht hat die Polizei in der Friedelsheimer Bahnhofstraße in Höhe Hausnummer 10 gemeldet. Der Unfall hat sich am Freitag, 17. April, in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr ereignet. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug zu nah an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW-Caddy vorbei und beschädigte diesen am Außenspiegel. Danach fuhr der Unfallverursacher ungeachtet des Schadens, der auf rund 300 Euro geschätzt wird, davon. Die Polizei in Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.