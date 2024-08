Bei einem Unfall zwischen Leistadt und Bad Dürkheim ist am Sonntag gegen 11.45 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die L517 war für anderthalb Stunden voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, war der 42-jährige Motorradfahrer aus dem Raum Bad Dürkheim in Richtung Innenstadt unterwegs. In der Kurve kam er, weil er zu schnell und die Fahrbahn nass war, auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 64-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis.

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht. Aktuell besteht aber laut Polizei keine Lebensgefahr.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 40.000 Euro.