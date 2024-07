[Aktualisiert: 15:10Uhr] Die B271 zwischen Kallstadt und dem Dürkheimer Stadtteil Ungstein ist nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag wieder frei. Laut Polizei war ein 18-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen gegen 12.05 Uhr auf seiner Fahrt nach Kallstadt in der Kurve in den Gegenverkehr geraten. Er kollidierte mit dem Pritschenwagen einer 26-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro.

Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme und Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe für etwa eine Stunde voll und im Anschluss eine Stunde halbseitig gesperrt. Neben der Polizei waren Rettungsdienst, Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz.

Polizei bittet um Zeugen

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise: Telefon 06322 9630.