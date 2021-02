Den 1. FC Kaiserslautern, den Kiwanis Club Weinstraße und andere Organisationen hat die Tragödie um eine Familie mit kleinen Kindern sehr bewegt. Auch Markus Merk. Die RHEINPFALZ hat eine Aktion organisiert, um die Hinterbliebenen zu unterstützen.

Im Januar entdeckten Rettungskräfte einen Vater mit seinen beiden Kindern tot in einem ausgebrannten Auto an der B 37 bei der Saupferch-Abfahrt zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann seine Tochter, seinen Sohn und sich selbst getötet hat. Das Schicksal der Familie hat viele Menschen in der Region bewegt. Darunter auch Markus Merk, den Beiratsvorsitzenden des 1. FC Kaiserslautern, der in Weisenheim am Berg lebt. Für ihn war es keine Frage, dass der Fußball-Drittligist den Hinterbliebenen hilft. „Wir halten es da ganz mit dem Motto des FC Barcelona: Wir wollen mehr als ein Verein sein“, sagt Merk. Trotz aller wirtschaftlichen und sportlichen Turbulenzen möchte der Klub seiner gesellschaftlichen Verantwortung in der Pfalz gerecht werden. „Das ist ein inneres Bedürfnis des Vereins – und für mich persönlich“, sagt Merk.

„Hilfe braucht kurze Wege“

Allzu oft werde die Bedeutung des gesellschaftlichen Engagements von Profivereinen vom Tages- und Ergebnisgeschäft Fußball überlagert, weiß der frühere Weltschiedsrichter. Merk gründete er 1996 die Indienhilfe Kaiserslautern, die seitdem Waisenkinder auf dem Subkontinent unterstützt. „Hilfe braucht kurze Wege“, sagt Merk, der auch schon als prominenter Schirmherr des RHEINPFALZ-Benefizlaufs in Bad Dürkheim fungiert hat.

Der 1. FC Kaiserslautern stellt fünf ganz neue aktuelle Trikots mit den Unterschriften des kompletten Profikaders sowie zwei signierte FCK-Bälle für eine Versteigerung durch die RHEINPFALZ-Lokalredaktion Bad Dürkheim zur Verfügung. Der Kontakt kam über die RHEINPFALZ-Sportredaktion zu Stande.

Für Trikots und Bälle können bis zum 14. März Gebote abgegeben werden. „Das ist ein erster kleiner Schritt“, sagt Merk, der weitere Unterstützung nicht ausschließt.

„Fall berührt uns besonders“

Mit dem Kiwanis Club Weinstraße ist ein weiterer Partner an Bord. „Da sich das gesamte Engagement von Kiwanis weltweit um das Wohl von Kindern und der Gemeinschaft dreht, berührt uns dieser Fall in unserer Region ganz besonders, weil es unschuldige Kinder getroffen hat und eine Familie zerstört wurde“, sagt Jochen Stepp, Präsident des Kiwanis Clubs Weinstraße, der derzeit etwa 40 Mitglieder hat. Der Service Club hat das Konto eingerichtet, auf das der Erlös der Versteigerung und weitere Spenden fließen. Die komplette Summe gehe in vollem Umfang an die Familie, versichert Stepp. Darüber hinaus platziere der KC Weinstraße eine erste Spende in Höhe von 1500 Euro, so Stepp weiter. Auch Rotary und Lions Club Bad Dürkheim haben signalisiert, die Familie zu unterstützen.

So läuft die Versteigerung

Wer sich für ein Trikot (Mindestgebot 100 Euro) oder einen Ball (Mindestgebot 50 Euro) interessiert, der kann bis 14. März sein Gebot unter Nennung von Name, Adresse und Telefonnummer schriftlich einreichen – per Mail an: fckhilft@rheinpfalz.de oder an die RHEINPFALZ-Lokalredaktion, Mannheimer Straße 10, 67098 Bad Dürkheim. Gebote, die eingereicht werden, sind bindend. Die Höchstbietenden werden von uns informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Spendenkonto des KC Weinstraße ist bei der Sparkasse Rhein-Haardt angelegt. Iban: DE22 5465 1240 0005 8244 79, Bic: MALADE51DKH.