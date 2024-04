Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drama um das Storchennest in Freinsheim: Ein Storch wurde am Montagnachmittag tot im Feld gefunden. Die Befürchtung, dass es sich dabei um den männlichen Vogel der Storcheneltern auf dem Kirchendach handeln könnte, wurde schnell zur traurigen Gewissheit. Doch die Storchengemeinde in Freinsheim handelte. Denn schließlich galt es jetzt, die Eier zu retten.

Bernd Rehg fand den toten Storch am Montagnachmittag. In der Nähe eines Strommasts 200 Meter östlich der Bahnschranke in der Erpolzheimer Straße. Beim Blütenfest hatte der 41-Jährige