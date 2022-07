Wegen einer technischen Störung im Wasserwerk Bobenheim am Berg sind in der Nacht von Freitag auf Samstag die Reinwasserbehälter leer gelaufen und die Leitung nach Freinsheim hat Luft gezogen. Das teilte Stefan Dachsteiner, Leiter der Verbandsgemeindewerke Freinsheim, am Montagmorgen mit. Dieser feinperlige Luftsauerstoff sei seither im Trinkwasserleitungsnetz unterwegs und sorge für eine milchig-trübe Färbung des Wassers, hauptsächlich im Leitungsnetz von Freinsheim und Weisenheim am Sand, eventuell auch Erpolzheim. „Wenn man das Wasser kurz stehen lässt, perlt die Luft aus und das Wasser ist wieder klar“, erklärt er und hebt hervor: „Das Wasser ist unbedenklich genießbar. Es ist nicht gesundheitsschädlich.“

Wie lange die Färbung anhalten wird, sei schwer zu sagen. Die Luft habe sich leider fleißig im Leitungsnetz verteilt und sei zu feinblasig, um etwa von den automatischen Entlüftern erfasst zu werden, da diese auf größere Blasen ausgelegt seien. „Unsere Männer sind unterwegs, um das an einigen markanten Stellen rauszuspülen, was uns bei der momentanen Wasserknappheit natürlich besonders wehtut“, sagte Dachsteiner. Ein großer Teil der Färbung dürfte auch im Laufe der nächsten Tage von alleine verschwinden. Mancherorts könnte es aber sein, dass das erst gegen Ende der Woche geschieht.