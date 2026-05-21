Rot-Weiss Seebach verliert seinen Kapitän mit schwerer Verletzung, kämpft aber weiter um den Aufstieg. Derweil kehrt ein alter Bekannter.

In seinem letzten Saisonspiel beim FV Berghausen am Freitag (19 Uhr) gilt es für Rot-Weiss Seebach (Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt) den Schock nach der schweren Verletzung von Kapitän Sven Schuhmann zu überwinden.

Der Spielführer der Rot-Weissen wurde nach Auskunft von Trainer Jan-Marvin Dell nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch bereits operiert. „Ende der Woche folgt eine zweite Operation“, informiert der Coach.

Der 24-jährige Schuhmann hat eine großartige Saison gespielt, in der er nicht nur Woche für Woche konstant überragende Leistungen abgeliefert hat, sondern auch mit 16 Treffern die vereinsinterne Torschützenliste souverän anführt – und dies als defensiver Mittelfeldspieler. Zuletzt hatte er am Sonntag in der Begegnung gegen Harthausen noch einen Foulelfmeter sicher zum 2:0-Zwischenstand verwandelt. Er wird Seebach als Mensch und Spieler gleichermaßen fehlen.

Emotionale Atmosphäre

Nach der Erstversorgung auf dem Platz und des Abtransports Schuhmanns per Krankenwagen ging es in einer sehr emotionalen Atmosphäre darum, wie es weitergehen solle. „Wir waren uns schnell darüber im Klaren, dass ein Fortführen der Partie nicht in Frage kommt“, sagt Nils Pfirrmann, der Sportliche Leiter der Seebacher, nach einer Besprechung mit dem Unparteiischen und der Harthausener Seite. Da der ASV in Person von Trainer Marco Zühlsdorff, einst Mitspieler Pfirrmanns beim damaligen Verbandsligisten Ludwigshafener SC, angegeben habe, dass der Abbruch von Harthausen ausginge, dürfte die Wertung des Spiels klar sein. Rot-Weiss wird die drei Punkte wohl bekommen.

Doch dies ist nur ein Randaspekt. „Die baldige Gesundung von Sven steht an erster Stelle“, betont Dell, der sich darüber freut, dass ihm direkt nach der Partie, als die Verletzung Schuhmanns die Runde machte, etliche Trainerkollegen per WhatsApp Genesungswünsche für den Kapitän übermittelt haben. Trotzdem gilt es, den Blick auf das Duell in Berghausen zu richten. Eine schwierige Begegnung wie schon das 1:1 aus dem Hinspiel zeigt. Es war in dieser Saison die einzige Partie im Meisterwasental, die Seebach nicht für sich entschied. Spitzenreiter TuS Maikammer hat beim starken Aufsteiger FV Heiligenstein eine nicht minder knifflige Aufgabe vor der Brust.

Roland Beck kehrt zurück

Bei einem Drei-Punkte-Rückstand auf den Primus ist für die Rot-Weissen noch alles drin. Allerdings wird die Ausfallliste aus beruflichen Gründen, wegen Verletzungen und Urlaubern immer länger. Nicolas Burret wird vermutlich geschont, damit er in möglichen Aufstiegsspielen zur Verfügung steht. „Zudem ist Nick Getto an der Achillessehne operiert worden“, berichtet der Coach, der eine Systemumstellung nicht ausschließt, weil gerade in der Abwehr Not am Mann ist. Deshalb wird wohl Dell selbst auflaufen, um die Deckung zu stabilisieren. Möglicher Gegner im Kampf um den Aufstieg ist entweder der VfB Hochstadt oder der ASV Lug/Schwanheim.

Eine Veränderung wird es in der nächsten Spielzeit auf der Position des Sportlichen Leiters geben. Nils Pfirrmann rückt aus beruflichen und familiären Gründen ins zweite Glied, bleibt den Seebachern aber erhalten. Sein Nachfolger wird der lange Zeit sehr erfolgreich als Trainer bei den Rot-Weissen arbeitende Roland Beck, was für Kontinuität und einen nahtlosen Übergang spricht.