4:2 (1:0 ) hat Rot-Weiß Seebach das aufgrund eines Regelverstoßes neu angesetzte Spiel in der Fußball-Bezirksliga gegen den FC Lustadt gewonnen. Am Sonntag reisen die Seebacher zum TuS Mechtersheim II. Es ist quasi ein Platzierungsspiel um Rang sechs.

Bereits in der dritten Minute ging Seebach am Donnerstag gegen Lustadt durch Jason Harrison in Führung. Danach gab es laut RW-Trainer Roland Beck nur noch wenige Glanzlichter in der ersten Halbzeit.