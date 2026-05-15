Anfang Dezember kam es in der Salinarium-Therme zu einem schweren sexuellen Übergriff gegen eine Frau. Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal hatte ein Mann am Abend des 2. Dezember in einer Sauna eine 29-Jährige sexuell bedrängt. Dabei soll es auch zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der Frau gekommen sein. Der Übergriff soll sich zwischen 18 und 21 Uhr ereignet haben. Erst rund zwei Wochen später hatten sich die Behörden mit einem Phantombild des mutmaßlichen Täters an die Öffentlichkeit gewandt und um Hinweise gebeten. Polizeiinterne Bemühungen, den Täter mithilfe von Videoaufzeichnungen aus dem Eingangsbereich der Therme ausfindig zu machen, waren erfolglos geblieben.

Datenbanken werden überprüft

Gibt es noch Aussichten, den Mann zu finden? „Die Veröffentlichung des Phantombildes des mutmaßlichen Täters hat zu mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung geführt. Ein Abgleich dieser Hinweise mit den Personen, die am Tattag auf den gesicherten Videoaufzeichnungen der Therme zu sehen sind, hat allerdings keine Übereinstimmung ergeben“, erklärt Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Dennoch gehen die Ermittler weiteren Spuren nach: Polizeiliche Datenbanken würden derzeit auf „besondere auffällige Körpermerkmale“ des Verdächtigen überprüft. Im Zentrum der Ermittlungen dürfte eine auffällige Narbe stehen, die der mutmaßliche Täter am rechten Oberarm haben soll. Er soll 35 bis 40 Jahre alt sein, eine stämmige Statur mit „kleinem Bauch“ haben und zum Zeitpunkt der Tat, einen dunklen, unregelmäßigen Bart getragen haben.