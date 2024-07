Nach dem Besuch der Seebacher Kerwe ist eine 55-jährige Dürkheimerin im Holzweg gegen ein geparktes Auto gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei „einen alarmierenden Wert von 1,85 Promille“. Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.30 Uhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Höhe von 10.000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, „verantwortungsbewusst und nüchtern am Straßenverkehr teilzunehmen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten“.