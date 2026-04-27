Nach dem Brand in einem Garagenkomplex im Ellerstadter Gewerbegebiet mit hohem Sachschaden am frühen Sonntagmorgen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigshafen an. Dazu sollen Brandermittler in den kommenden Tagen die Unglücksstelle untersuchen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf Nachfrage sagte, werde dann gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft entschieden, ob ein Sachverständiger hinzugezogen werden muss, um die Ursache zu klären.

Das Feuer war am Sonntag gegen 5.40 Uhr in dem Garagenkomplex ausgebrochen, in dem sich mehrere Fahrzeuge befanden. Der Feuerwehr gelang es nur mit Mühe, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Nach ersten Erkenntnissen brannten die Fahrzeuge in der Garage vollständig aus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 500.000 Euro.