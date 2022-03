Durch das Fahren in Schlangenlinien ist am Samstag gegen 20.20 Uhr ein 75-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit seinem grauen VW aufgefallen. Der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann war nach Angaben der Polizei in Weisenheim am Berg losgefahren, wo eine Zeugin seine unsichere Fahrweise beobachtete und die Polizei informierte. Eine Streife konnte ihn dann in der Bruchstraße in Bad Dürkheim stoppen. Den Beamten fiel sofort der Alkoholgeruch auf, ein entsprechender Atemtest bestätigt den Verdacht. Daraufhin wurde dem 75-Jährigen eine Blutprobe entnommen, nun erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Weitere Zeugen, die seine Fahrt beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.