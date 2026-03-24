Von der Reha ins Rathaus: Nach einem Schlaganfall macht sich ein Dürkheimer auf den Weg ins Wahllokal seiner Heimatstadt – mit Bahn, Gehstock und Pflichtgefühl.

Im Wahlkreis Bad Dürkheim haben am Sonntag landesweit prozentual die meisten Menschen abgestimmt: Die Wahlbeteiligung lag bei 74,2 Prozent. Unter ihnen war auch Thomas Dill-Korter. Doch für den 58-Jährigen war es eine besondere Kraftanstrengung: Anfang Februar erlitt der Bad Dürkheimer einen Schlaganfall – und reiste eigens aus der Reha zur Urnenwahl an.

Dill-Korter ist Sportfan und gerne unterwegs – stets mit der Bahn. So war es auch Anfang Februar. „Ich war auf der Rückfahrt von München im ICE und hatte dort, wie sich später herausstellte, den ersten Schlaganfall. Ich habe es in Mannheim dann noch geschafft, in die Rhein-Haardtbahn umzusteigen. Dann habe ich wieder einen Schlaganfall erlitten und den Straßenbahnfahrer gebeten, Hilfe zu holen“, berichtet Dill-Korter von dem verhängnisvollen Tag. Er wurde sofort ins Klinikum Ludwigshafen eingeliefert.

Anfang März wurde Dill-Korter, der seit 1992 als freier Mitarbeiter für die RHEINPFALZ arbeitet und auf Sportplätzen und in Hallen der Region ein gerngesehner Gast ist, in die Edith-Stein-Klinik nach Bad Bergzabern zur Reha verlegt. Doch Dill-Korter ist nur nicht mit Leib und Seele Sportberichterstatter, sondern auch engagierter Demokrat. Im Januar hatte er sich bei der Stadtverwaltung erneut als Wahlhelfer verpflichtet. Doch daraus wurde nichts – die Gesundheit spielte nicht mit.

90 Prozent reichen

Auf sein Recht zu wählen, wollte der Bad Dürkheimer aber nicht verzichten. Eine halbseitige Lähmung ist in der Reha mittlerweile abgeklungen. „Mein linkes Bein will manchmal nicht so wie ich, ich hoffe das wird noch besser“, erzählt Dill-Korter. Auch bekomme er noch Logopädie und Ergotherapie, um Sprache und Koordination wieder zu verbessern. „Ich würde sagen, ich bin wieder bei 90 Prozent.“

Zum Abendessen wieder in der Klinik

Also machte er sich am Sonntag auf den Weg. Von der Klinik zum Bahnhof der südpfälzischen Gemeinde sind es etwa eineinhalb Kilometer, die Dill-Korter zu Fuß zurück gelegt hat. „Einen Rollator brauche ich nicht mehr, für alle Fälle aber habe ich einen Stock dabei, falls das Gelände uneben sein sollte“, erklärt er. Von Bergzabern ging es über Winden und Neustadt nach Bad Dürkheim. „Ich habe noch die Wahlbenachrichtigung aus meiner Wohnung geholt und dann meine Stimme im Rathaus abgegeben. Zum Abendessen war ich wieder in der Klinik“, erzählt er.

Thomas Dill-Korter bei der Cheerleading-WM in Japan. Foto: Dil/oho

Natürlich sei der Weg anstrengend gewesen. „Ich finde es aber wichtig, die Demokratie zu stärken. Die Bürgermeisterwahl in Bad Dürkheim hat ja gezeigt, dass es auf jede Stimme ankommt“, betont Dill-Korter. 2023 siegte Natalie Bauernschmitt (CDU) mit drei Stimmen Vorsprung über SPD-Amtsinhaber Christoph Glogger. Dill-Korter ist SPD-Mitglied. „Ich bin aber auch keinem böse, der am Sonntag CDU oder FDP gewählt hat. Hauptsache die Stimme ging an eine demokratische Partei“, erklärt der Enkel des Pfälzer Malers Otto Dill.

Bis 2012 war er Chefgästeführer im Hambacher Schloss. Das Schloss sei für ihn nicht nur ein Symbol für Demokratie, sondern eine europäische Begegnungsstätte. „Ich fühle mich als Europäer und auch daher moralisch verpflichtet, zur Wahl zu gehen.“ Am Donnerstag wird er aus der Klinik entlassen. Danach will er wieder voll einsteigen – als internationaler Reiseführer, Sportberichterstatter und Demokrat.