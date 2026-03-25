Mit Sorge blickt Michael Zaczkiewicz, Bad Dürkheimer Augenarzt mit ukrainischen Wurzeln, nach Lemberg (Lwiw). Die Stadt in der Westukraine wurde am Dienstagnachmittag von russischen Drohnenangriffen erschüttert. Zaczkiewicz hat maßgeblich geholfen, in Lwiw ein Zentrum aufzubauen, in dem schwer behinderte Kinder aus der gesamten Ukraine betreut werden. „Am Dienstag gegen 17 Uhr gab es Einschläge in ein Haus gegenüber von Dzherelo. Alle sind sofort in den Keller, die Kinder konnten nicht nach Hause gefahren werden“, berichtet Zaczkiewicz nach einem Telefonat mit dem Zentrum. Es habe „großes Entsetzen und Chaos in der Umgebung“ geherrscht. Medien berichten von mehr als 20 Verletzten. In Dzherelo sei niemandem etwas passiert, so Zaczkiewicz.

Am Mittwoch seien alle Mitarbeiter und Kinder in Nationaltracht erschienen und hätten sich zu einem Gottesdienst versammelt. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern unterstützt der Mediziner Zaczkiewicz Dzherelo über den Freundeskreis „Nadija“ mit Spenden. Weil die traditionellen Konzerte in Bad Dürkheim und Wachenheim wegen des Krieges nicht mehr stattfinden konnten, hatte es zuletzt im Dezember 2024 einen Solidaritätsabend in der Wachenheimer Sektkellerei gegeben.