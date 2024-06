Wie ein 80-jähriger dementer Neustadter am Freitagabend allein und ohne Begleitung die Klinik Sonnenwende in Bad Dürkheim verlassen konnte (wir berichteten), bleibt auch eine Woche später unklar. RHEINPFALZ-Nachfragen bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen an der Pforte bei der Klinik, die zum Median Konzern gehört, blieben wegen „des besonders strengen Schutzes von Patienten- und Gesundheitsdaten“ unbeantwortet. Pressesprecherin Franziska Riethmüller wollte auch nicht bestätigen, dass der Senior Patient der Einrichtung gewesen war, wie es die Polizei am Wochenende vermeldet hatte.

Fragen zu Vorkehrungen auf der Station, auf der der demente Mann untergebracht war, sowie zu möglichen Verbesserungen der Sicherheit für die Patienten im Nachgang, wurden ebenfalls nicht kommentiert. Der Senior wurde am Sonntag im Steilhang im Bereich der Klinik gefunden, mit einem Hubschrauber aufwendig gerettet und in eine Unfallklinik gebracht. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz prüft nun, wer die Kosten für den Einsatz übernimmt. Die Rettung einer Person aus einer hilflosen Lage werde aber in der Regel niemandem in Rechnung gestellt, solange kein grob fahrlässiges Verhalten vorliege, sagte der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Daniel Mischon.