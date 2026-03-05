Rot-Weiss Seebach baut vor dem Duell mit dem Südhaardter SV auf Pokal-Schwung. Die Torwartfrage bleibt offen, eine Rotation zeichnet sich ab.

Die Niederlage in Altdorf-Böbingen kann Rot-Weiss Seebach (Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt) am Sonntag, 15 Uhr, im Heimspiel gegen den Südhaardter SV kompensieren.

Am Dienstagabend haben die Rot-Weissen im Kreispokal etwas für ihr Selbstvertrauen getan. Gegen den Tabellenzehnten der B-Klasse Ost hat Seebach im Viertelfinale des Kreispokals 5:1 (3:1) gewonnen. Die ersten drei Tore bis zur Pause markierte Marcel Kaltenbach, nach Wiederbeginn waren Patrick Bauer und Rémi Jahnel erfolgreich. Damit steht Seebach im Halbfinale, wo sonst nur noch Teams aus der B-Klasse zu finden sind. Allerdings geht es am Mittwoch, 18. März, 19 Uhr, zu Titelverteidiger SpVgg Rödersheim, der im vorigen Jahr reihenweise Mannschaften aus der A-Klasse bezwungen hat. „Das wird ganz sicher eine harte Nuss“, ist Trainer Jan-Marvin Dell sicher.

Doch zunächst konzentrieren sich die Rot-Weissen auf das Match gegen den unbequemen Südhaardter SV. Im Hinspiel siegten die Seebacher dank zweier Tore in der Endphase von Jan Weisenborn und Bruno Ribeiro 3:1. Dell rechnet wie in der Vorrunde mit einem tiefstehenden Gegner, der überwiegend mit lang geschlagenen Bällen operiert und auf die sogenannten zweiten Bälle spekuliert. Der unbequeme Südhaardter SV ist Tabellenachter, hat eine total ausgeglichene Bilanz (sieben Siege, sieben Niederlagen, vier Remis und 34:34 Tore) und sollte mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun zu haben. Am vorigen Sonntag haben sie den FSV Schifferstadt II 2:1 bezwungen.

Eine spannende Frage bei den Gastgebern ist die nach dem Torwart. In Altdorf-Böbingen stand Neuverpflichtung Peer Mauelshagen zwischen den Pfosten. „Er hat seine Sache ordentlich gemacht. Das erste Tor hätte er mit einer prima Reaktion fast noch verhindert, nach der Pause hatte er eine gute Aktion, sah aber beim 0:2 etwas unglücklich aus“, beschreibt der Coach den ersten Auftritt des neuen Keepers in einem Pflichtspiel. Im Pokal bekam Tim Vangheluwe den Vorzug. „Es könnte in der Liga auf eine Rotation hinauslaufen. Denkbar ist, dass jeder immer zwei Spiele bekommt“, überlegt Dell, der aus zwei Keepern von ähnlicher Qualität wählen kann.

Weil der verhinderte Daniel Manß am Sonntag fehlt, kehrt Innenverteidiger Nick Getto in die Startformation zurück. Der zum Stammspieler aufgestiegene Getto hatte in Altdorf-Böbingen zunächst auf der Bank gesessen. „Fabian Bauer hatte eine gute Vorbereitung, hat als Schichtarbeiter viele Läufe für sich gemacht und bringt eine hohe Grundaggressivität mit“, nennt der Übungsleiter die Qualitäten Bauers. In starker Form präsentiert sich derzeit Marcel Kaltenbach, während dem lange verletzten Mittelfeldspieler Sebastian Schmidt die 70 Minuten Spielpraxis gegen Otterstadt sicherlich gutgetan haben.

Mit den Punktverlusten von Maikammer und Harthausen hat sich an der Tabellenspitze wenig getan. Rot-Weiss startet mit zwei englischen Wochen ins neue Jahr, denn am nächsten Dienstag wird die ausgefallene Begegnung in Gommersheim nachgeholt. „Wir haben keinerlei Aufstiegsdruck“, stellt Jan-Marvin Dell klar.