Erst beschädigte er einen geparkten Wagen, dann machte er sich davon: Wie die Polizei mitteilt, hat ein unbekannter Autofahrer am Montag zwischen 11 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Bruchstraße Unfallflucht begangen. Beim Einparken habe der Unbekannte die Heckstoßstange des ordnungsgemäß geparkten Autos beschädigt. Der Sachschaden liege bei rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 963-0 oder E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de, entgegen.