Rund 1500 Euro Schaden hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagabend bei einem Unfall auf dem Parkplatz des Hotels „Kallstadter Hof“ in der Weinstraße in Kallstadt verursacht – und danach Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen 19 und 23 Uhr. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken habe der Unfallverursacher den hinteren rechten Kotflügel eines geparkten Pkw touchiert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.