Ein Unfallflüchtiger hat am Freitag ein auf dem Dürkheimer Stadtplatz geparktes Auto beschädigt und ist weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 61-jährige Frau aus Aachen den BMW dort zwischen 14.45 und 16. 15 Uhr geparkt.

Der Fahrer des unbekannten Autos touchierte den BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren linken Fahrzeugecke. An dem BMW entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von geschätzt 1500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.