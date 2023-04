Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die strahlenden Gesichter, die leuchtenden Augen: Die Dankbarkeit der Leute war so groß, dass ich die ein oder andere Träne in den Augen hatte.“ So beschreibt Silke Bähr ihre Eindrücke von der Weihnachtsaktion, die der Gewerbeverein am Sonntag veranstaltet hat.

Um vor allem dem Freinsheimer Nachwuchs in den tristen Corona-Zeiten eine Freude zu bereiten und ein wenig Licht ins winterliche Dunkel zu bringen, haben Silke Bähr und Carolin Fleischmann