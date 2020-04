Seit Dienstag ist klar: In diesem Jahr wird es in München kein Oktoberfest geben. Doch noch will die Stadt den Wurstmarkt nicht absagen.

Das wohl bekannteste Volksfest der Welt wird es in diesem Jahr nicht geben: Das Münchner Oktoberfest ist am Dienstag abgesagt worden. Das Risiko sei einfach zu hoch, argumentierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der Dürkheimer Wurstmarkt – ein ebenfalls bekanntes, wenn auch nicht ganz so großes Volksfest – ist hingegen noch nicht offiziell abgesagt worden (wir berichteten). Daran ändere auch die Entscheidung zum Oktoberfest nichts, sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) am Dienstagnachmittag. In Bayern gebe es aufgrund vieler Corona-Fälle eine höhere Sensibilität, argumentiert er. Außerdem habe das Oktoberfest einen deutlich längeren Vorlauf als der Dürkheimer Wurstmarkt. „Bis Ende Juni haben wir eine Phase, in der wir keine Kosten produzieren“, sagt der Bürgermeister zu den Überlegungen in der Verwaltung.

Er bleibe bei seiner Einschätzung von vergangener Woche, dass ein Wurstmarkt 2020 ein Wunder wäre, so Glogger. Es sei „schwer vorstellbar, dass sich die Situation bis August so deutlich verbessert, dass ein großes Volksfest wie der Wurstmarkt stattfinden kann“.

Schausteller am schwersten getroffen

Aber: Mit der formalen Absage könne sich die Stadt Zeit lassen. Er rechne in den nächsten Wochen mit Vorgaben vom Land, die eine Absage des Wurstmarkts ohnehin unvermeidlich machen würden. Sollte die Stadt die Entscheidung über die Absage selbst treffen müssen, werde diese Frage zuvor im Stadtrat diskutiert, so Glogger. „Ende Juni wäre denkbar“, sagt er zum Zeitpunkt einer entsprechenden Sitzung.

„Die Schausteller trifft es am schwersten“, so der Bürgermeister. Sie seien in einer schwierigen Lage und hätten „im Grunde keine Aussicht“, im Sommer oder Herbst noch ein Geschäft zu machen. Entsprechend hoch sei die Aufregung in der Szene. Es sei auch ein Zeichen der Verbundenheit an die Schausteller, den Wurstmarkt nicht früher als nötig abzusagen, sagt Glogger. Die Schausteller hätten zudem kaum eine Möglichkeit, sich für den September eine Alternative zum Wurstmarkt zu suchen.