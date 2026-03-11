Ein dünner Kader, vergebene Chancen, aber am Ende große Erleichterung: Der Dürkheimer HC schaffte den Klassenerhalt erst im Sudden Death der Relegation.

Relegation, Penalty-Shootout, Sudden Death – enger und dramatischer hätten die Damen des Dürkheimer Hockey-Clubs den Klassenerhalt in der Ersten Regionalliga Süd kaum gestalten können. Freude und Erleichterung waren entsprechend groß, auch weil in der Saison gelegentlich das Glück fehlte.

Vielleicht lag es an der fehlenden Erfahrung oder am kleinen Kader. Mit etwas mehr Glück wären die Dürkheimerinnen möglicherweise gar nicht in die Verlängerung der Hallenrunde gegangen. Am Ende war der Rückstand auf den sicheren vierten Tabellenplatz mit sechs Punkten bei insgesamt sieben erreichten Zählern jedoch deutlich. Immerhin bot die Relegation einen letzten Strohhalm.

Diese Relegation gestaltete sich extrem spannend. Nach einer klaren 4:0-Führung im Hinspiel gegen die Freiburger Turnerschaft, den Tabellenzweiten der Ostgruppe der Zweiten Regionalliga Süd, mussten die DHC-Damen noch zwei Gegentreffer hinnehmen und gewannen „nur“ mit 4:2.

Einen Tag später endete das Rückspiel in Freiburg ebenfalls 4:2, diesmal jedoch für die FT. Anschließend folgte der Penalty-Shootout, inklusive eines vergebenen Siebenmeters nach einem Foul. Schließlich entschied der Sudden Death, bei dem immer nur eine Schützin antritt, bis eine Mannschaft trifft. Am Ende hatte der DHC die Nase vorn. Schade, dass an dem Sonntagnachmittag nur wenige Fans den Weg in den Breisgau fanden. Wer zuhause am Ticker mitfieberte, saß nach den regulären 60 Minuten „auf dem Trockenen“, da das Spielberichtssystem den Shootout technisch nicht abbilden konnte. So blieb nur das Warten auf persönliche Informationen oder Social-Media-Updates.

Die Penaltys hätten sie nicht extra geübt, gab Trainer Dirk Baumgarten später erleichtert zu. Doch die Nervenstärke von Julia Eitel, die nicht nur den entscheidenden Treffer erzielte, sondern auch von Lydia Bechtoldt-Haase und Alena Baumgarten, reichte aus. Fünf von sechs verwandelten Penaltys sind eine starke Quote. „Es ist schade für Freiburg, denn das ist eine gute Mannschaft“, zollte Uwe Krauß dem Gegner Respekt. Gleichzeitig betonte er: „Aber wir haben es verdient“, und ergänzte: „Denn wir hatten auch Pech in der Runde.“

Der Saisonauftakt brachte direkt ein Highlight: das Pfalzderby gegen die TG Frankenthal. Vor der Partie hätte sich der DHC mit einem Unentschieden zufriedengegeben, doch nach einer starken ersten Halbzeit und einer 4:1-Führung fühlte sich das 6:6-Endresultat wie eine Niederlage an. Zehn Sekunden vor Schluss hatte die TG sogar noch die Chance zum Sieg. Gegen den Aufstiegsfavoriten Hanauer THC unterlag der DHC erwartungsgemäß mit 0:3, hielt jedoch lange mit – auch dank Torhüterin Leonie Lawonn, die in der gesamten Saison überzeugte.

Eine knappe 4:5-Niederlage gegen Safo Frankfurt und ein 3:8 bei Mitaufsteiger Bayreuther TS folgten. In Bayreuth hielt der DHC bis zur 43. Minute ein 3:3, ehe die Kräfte schwanden. Doch es gab auch Lichtblicke: Im Rückspiel gegen Frankenthal gelang ein beeindruckender 4:0-Sieg. Im Nachholspiel gegen den Wiesbadener THC fehlte erneut das Glück, ungenutzte Chancen und unglückliche Schiedsrichterentscheidungen führten zu einer 2:5-Niederlage.

Die Saison endete mit einem 1:4 gegen Bayreuth. Drei vergebene Siebenmeter hinterließen Fragezeichen. Doch bis zur Relegation war dieses Problem durch Training behoben. Emily Behrendt verwandelte im Hinspiel einen Siebenmeter, die Penaltys im Rückspiel brachten schließlich den Erfolg. „Früher haben die Mädels ein Spiel verloren, wenn sie zurücklagen, heute kämpfen sie sich raus“, betonte Krauß die Entwicklung seines Teams. Mit mehr Routine und besserer Chancenverwertung könnte die nächste Saison noch erfolgreicher werden. Allerdings bleibt abzuwarten, wie der Kader zukünftig aussieht, da einige Spielerinnen bald ihre Schulzeit beenden.