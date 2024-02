Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter am vergangenen Mittwoch zwischen 12.25 und 13 Uhr auf dem Parkplatz des Hit-Marktes in der Bruchstraße einen geparkten weißen Renault Zoe beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Fahrer danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Unfall sei am Frontstoßfänger des Renault ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.