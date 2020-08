Die Dürkheimer Polizei staunte nicht schlecht, als sie am Samstagabend ein Fahrzeug kontrollierte, in dessen Kofferraum eine 23-Jährige saß. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Wagen eines Ehepaars in der Kanalstraße kontrolliert. Laut Polizei war der Einkauf der Familie in einem Möbelhaus üppiger ausgefallen als geplant. Da durch die Beladung für die Tochter auf der Rückbank kein Platz mehr vorhanden war, nahm diese kurzerhand im Kofferraum Platz. Der Tochter wurde die Weiterfahrt im Kofferraum untersagt. Da auch die Ladung im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert war, musste diese noch vor Ort umgeladen werden. Sowohl gegen den Vater, der das Fahrzeug führte, als auch gegen die Tochter hat die Polizei ein Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet.