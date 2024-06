Am Freitag kam es laut Polizei gegen 14.40 Uhr auf der Weinstraße in Bad Dürkheim im Stadtteil Ungstein zu einer Kollision. Ein 29-jähriger Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein wollte mit seinem Sprinter rückwärts von der Waldstraße auf die Weinstraße einfahren, dabei kam zum Zusammenstoß mit einem 49-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Dieser war in Richtung Wormser Straße unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge laut Polizeibericht gegen ein benachbartes Einfamilienhaus geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 22.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322 9630, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de