„Es gibt wohl keine Opposition weit und breit, die in den letzten Jahren so fair und konstruktiv an der Zukunft ihrer Gemeinde mitgearbeitet hat wie die CDU-Fraktion in Bad Dürkheim.“ Das erwidert CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Wolf auf die Kritik der Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FWG. Diese hatten CDU und FDP vorgeworfen, mit ihrer jüngsten Kritik an Stadtspitze und Verwaltung die in der Dürkheimer Kommunalpolitik vorherrschende Fairness verletzt zu haben.

„Beschlüsse oft schlecht umgesetzt“

Hart geht Wolf mit der Stadtspitze um Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) ins Gericht: Gemeinsame Beschlüsse würden oft viel zu langsam oder schlecht umgesetzt. Das liege nicht an den Mitarbeitenden in der Verwaltung, sondern an der Verwaltungsspitze, betont Wolf. So sei das Spieplatzkonzept nach gemeinsamem Beschluss extern vergeben worden, da man sich einen Mehrwert erhofft hatte. „Wir haben allerdings nicht zugestimmt, dass in drei Jahren 45.000 Euro ohne Ergebnis verbrannt worden sind“, so Wolf. Dass das Konzept weit hinter den Erwartungen zurückbleibe, hätte der Verwaltungsspitze auffallen müssen. Die Unzufriedenheit beim Thema Bürgerbüro habe die CDU-Fraktion in den Gremien thematisiert. Diese Kritik sei von Seiten der Verwaltungsspitze abgetan worden.

Bauernschmitts Wahlkampfversprechen

CDU-Bürgermeisterkandidatin Natalie Bauernschmitt sei bei ihren Haustürbesuchen vor allem von älteren Menschen darauf angesprochen worden, dass sie im Bürgerbüro abgewiesen würden, wenn sie keinen Termin hätten. „Das genau ist der Unterschied zu Alzey: Dort wird nämlich keiner ohne Termin an der Tür abgewiesen, und es gibt deshalb auch keinen Unmut in der Bevölkerung wie dies in Bad Dürkheim der Fall ist“, so Wolf zu der Feststellung der Koalitionsspitzen, dass Bauernschmitt in Alzey für ein Bürgerbüro politisch veranwtortlich ist, das ausschließlich mit Terminvergabe arbeitet. Die 33-Jährige verspricht, im Falle eines Wahlsiegs in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit das Bürgerbüro wieder mit und ohne Termin zu öffnen.

Beim Fronhof-Supermarkt habe Glogger erst nach einem Schreiben der CDU-Fraktion von positiven Signalen der SGD berichtet. „Warum wurden diese nicht bereits zur RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion erwähnt? Oder hat sich Bürgermeister Glogger erst um das Thema gekümmert, als es Wahlkampfthema wurde?“, fragt Wolf, der „ein Entscheidungs- und Führungsproblem“ sieht.