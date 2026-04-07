Das Storchennest in Dackenheim ist bezogen. Womöglich hat das Storchenpaar, dem die Feuerwehr beim Nestbau geholfen hat, schon erste Eier gelegt.

„Wir können nicht hineinsehen, aber seit zwei Tagen bleibt immer ein Storch im Nest“, erzählt Melissa Bloeß. Ihr Lebenspartner, Feuerwehrmann Alexander Link, war es, der die Hilfsaktion für das offenbar junge Storchenpaar angestoßen hatte. Denn beim Nestbau auf dem Nadelbaum des Nachbarn hatte sich das Storchenpaar etwas ungeschickt angestellt. Und so halfen die Feuerwehren aus Dackenheim und Freinsheim mit der Drehleiter und Experte Christian Reis vom Storchenzentrum in Bornheim aus. Fiete, der dreieinhalbjährige Sohn von Bloeß und Link, hat den beiden Störchen nun Namen gegeben: Bei ihm heißen sie Otti und Isa – nach einem seiner Kinderbücher.

Von ihrem Balkon in der Dackenheimer Friedhofstraße aus kann die Familie das Nest gut sehen, der Baum steht direkt hinter dem Haus auf dem Grundstück des Nachbarn. Am 11. März hatten andere Anwohner die ersten Aktivitäten bemerkt, rund eine Woche später kam die Hilfe von der Feuerwehr. „Wir haben gesehen, das kann nichts werden“, sagt Bloeß und erzählt, dass die beiden Vögel versucht hatten um die Baumspitzen herum zu bauen. Der Besitzer hatte nichts dagegen, seinem Baum zugunsten des Nestes die Spitze zu kappen. Storchenexperte Reis befestigte einen Ring aus Rebhölzern, der quasi als Rohling diente. Mit dem begonnenen Nest und weichem Material baute er dann den Vögeln ein Zuhause.

Storchenmann 2023 beringt

Noch am selben Abend sei der Storchenmann wieder dagewesen, am nächsten Mittag auch die Storchenfrau, erzählt Link. Ganz offensichtlich gefällt den beiden die neue Wohnung. Der Storchenmann ist beringt, mittlerweile wurde auch die Nummer ausgelesen. Wenn es immer noch derselbe Storch ist, hat Christian Reis ihn 2023 in Großfischlingen beringt. Seine Herzensdame ist unberingt und damit unbekannter Herkunft.

Das Storchenpaar sei in Dackenheim nun ein großes Thema, erzählt Link. Immer wieder bekommt er mit, dass auch Kinder aus dem Dorf nach den Störchen schauen. Da nun nicht mehr beide Vögel gleichzeitig zum Futtersuchen davonfliegen, liegt die Vermutung nahe, dass bereits das erste Ei im Nest liegt. Auch kreisen immer wieder Falken darüber, die auf einen Leckerbissen aus sein könnten. Das verhindern die Störche aber, indem immer einer von ihnen Wache hält. Wenn der zweite Storch zurückkommt, wird fleißig geklappert und offensichtlich gehen die beiden auf Nummer sicher und paaren sich gleich noch einmal.

Rückkehr wahrscheinlich

„Wir hoffen jetzt natürlich, dass es auch wirklich klappt mit dem Storchennachwuchs“, sagt Link. Aber selbst wenn nicht: Ein schönes Nest und ein gutes Nahrungsangebot in der Nähe würden die beiden auch im nächsten Jahr wieder nach Dackenheim locken, hat Reis erklärt. Und sollten im Sommer tatsächlich Jungstörche im Nest sitzen und beringt werden: „Dann fahre ich mit der Leiter mit hoch, das lasse ich mir nicht nehmen“, betont Link. Denn beim Nestbau hatte er aufgrund einer Verletzung passen müssen.