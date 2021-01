Der Brand in einer Scheune in der Hauptstraße, bei dem auch ein Anbau mit Ferienwohnungen in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist vermutlich von einem darin abgestellten Auto ausgegangen. Der Brandsachverständige der Kriminalpolizei geht von einem technischen Defekt an einem der Fahrzeuge aus. Die Schadenshöhe bezifferte die Polizei auf 500.000 Euro. Das Feuer am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages beschäftigte rund 85 Einsatzkräfte, davon rund 70 Feuerwehrleute. Die Scheune brannte bei dem Großeinsatz völlig aus, auch das Dach des Anbaus mit Ferienwohnungen fing Feuer. Die Dürkheimer Feuerwehr half mit ihrem Gelenkmast aus, damit in dem verwinkelten Gelände das Feuer besser gelöscht werden konnte.