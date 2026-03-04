Überraschende Nachricht für Gäste: Das 3 König in Freinsheim schließt. Pizza, Pasta und mehr gibt es künftig nur noch im Steakhaus in der Wenjenstraße.

Das Restaurant 3 König in der Freinsheimer Hauptstraße steht vor dem Aus. Mitte Februar verkündete der Betrieb auf seiner Facebook-Seite überraschend, dass das Lokal schließen wird. Pizzaofen, Grill und Inventar ziehen in die Wenjenstraße 60, wo Inhaber Karim Eldobai seit November das 3K-Steakhaus betreibt.

„Eigentlich sind zwei Restaurants parallel auch ein bisschen viel“, gibt der Gastronom zu. Die vergangenen Wochen seien für ihn mit viel Arbeit und Aufwand verbunden gewesen. Dennoch sei das Ende des Lokals in der Hauptstraße 23 nicht von ihm ausgegangen: Der Vermieter habe ihm gekündigt.

Abschied nach mehr als elf Jahren

Für Eldobai bedeutet die Schließung auch einen persönlichen Einschnitt. Schließlich sei das 3 König seit mehr als elf Jahren so etwas wie seine zweite Heimat gewesen. „Wir nehmen unsere Karte mit rüber und bieten dazu auch weiterhin die Spezialitäten des Steakhauses, also Steaks und Tapas an,“ erklärt er. Er wolle beim Bewährten bleiben, sodass „seine Freinsheimer“ sich nicht umstellen müssten.

Für den Pizzaofen sei in der Küche des Steakhauses bereits Platz geschaffen worden. Geöffnet bleibt das Restaurant in der Hauptstraße noch bis Samstag, 15. März. Danach gibt es Eldobais Pizza, Pasta und weitere Gerichte nur noch an der Ecke Wenjenstraße/Am Zwinger.

Zukunft der Räume noch offen

Zu den Gründen der Kündigung wollen sich weder Eldobai noch der Besitzer des Hauses, Markus Beck, äußern. Auch zur Zukunft der Gaststätte gibt es noch keine konkreten Aussagen. „Wir können noch nichts Konkretes sagen,“ erklärt Beck und verweist auf Stefan Brod.

„Steppes“, wie der Schlagzeuger der „Anonyme Giddarischde“ genannt wird, wohnt in einer der Wohnungen im Haus. „Es gibt Ideen, aber wir müssen erstmal sehen, was überhaupt möglich ist,“ sagt er. Verschiedene Leute seien beteiligt. Welche Voraussetzungen es gebe und welche Ideen sich tatsächlich umsetzen ließen, sei derzeit noch offen. Es gebe viele Fragezeichen, und es sei noch viel zu früh, um Genaueres zu sagen. Vielleicht wisse er in einigen Wochen mehr, so Brod.