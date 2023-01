Am Montag gegen 11 Uhr hat die Polizei auf der B271 in Höhe Wachenheim den Fahrer eines Fiat Picanto kontrolliert, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle verstärkten drogentypische Ausfallerscheinungen diesen Eindruck. Ein Drogenvortest brachte Gewissheit: Er reagierte positiv auf Cannabis. Der Mann räumte schließlich den Konsum eines Joints am Wochenende ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den 25-jährigen Fahrer wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeugs unter Drogeneinwirkung ermittelt.