Das Mehrfamilienhaus im Bad Dürkheimer Stadtteil Grethen, in dem am Samstag ein Teil der Decke im ersten Obergeschoss einstürzte, ist laut Statiker einsturzgefährdet. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Laut Kreis-Pressesprecherin Sina Müller wurde den drei in dem Haus gemeldeten Bewohnern von der Unteren Bauaufsichtsbehörde eine sofortige Nutzungsuntersagung zugestellt. Aktuell sind sie durch die Stadt Bad Dürkheim im Mercure Hotel untergebracht. Die Eigentümerin muss dem Kreis „unter Einbindung eines Sachverständigen zeitnah mitteilen, was mit dem Gebäude weiter passieren soll“, so Müller. Die Kreis-Baukontrolle sieht derzeit keine Notwendigkeit, das Gebäude nach außen weiter abzusichern. Bei dem teilweisen Einsturz der Decke hatte es am Samstagmittag keine Verletzten gegeben (wir berichteten). Zwei von drei Bewohnern, die zum Zeitpunkt des Einsturzes zu Hause waren, wurden von der Feuerwehr aus dem Haus begleitet. Das Technische Hilfswerk (THW) Neustadt hatte sich um die Absicherung des Gebäudes gekümmert.