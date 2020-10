Ein Monat Fahrverbot und ein Bußgeld von 500 Euro droht einem 27-Jährigen, der am Freitag gegen 16 Uhr in der Kurbrunnenstraße in Bad Dürkheim in eine Polizeikontrolle geraten ist.

Schnelltest reagiert: Cannabis

Wie die Beamten mitteilen, zeigte der Mann, der mit einem Transporter unterwegs war, Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Schnelltest deutete auf Cannabis hin. Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem blieb sein Führerschein bis zur Ausnüchterung bei der Polizei.