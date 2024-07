Der Edeka-Markt von Sven Stiegler in der Dürkheimer Innenstadt kann am Mittwoch wieder öffnen. Wie Stiegler mitteilte, wurde die gesamte Elektronik überprüft und repariert. Zuletzt sei noch an den Elektrokabeln für die Kühl- und Tiefkühlregale gearbeitet worden. Am Montagabend habe dann auch dieser Bereich wieder an den Strom gehen können. Den Dienstag habe sein Team damit verbracht, alles wieder einzuräumen. Einschränkungen beim Angebot gebe es keine.

Am Samstagabend hatte ein Brand in einem Elektroverteilerkasten im Keller des Gebäudes Am Obstmarkt die Stromversorgung im Markt und im Parkhaus lahm gelegt. Davon betroffen war insbesondere die Ware im Kühlbereich, die aussortiert werden musste. Dadurch ist ein Schaden von 50.000 Euro entstanden.