Das politische Ehrenamt ist unattraktiver geworden.

Mit Herxheim am Berg ist jetzt auch der letzte ehrenamtliche Bürgermeisterposten in der Verbandsgemeinde Freinsheim besetzt. Das ist eine gute Nachricht, zumal Gemeinderat und Bürgermeister erkennen ließen, an einem Strang ziehen zu wollen. Allerdings darf das Herxheimer Happy End nicht darüber hinweg täuschen, dass das politische Ehrenamt in den vergangenen Jahren an Attraktivität verloren hat. So müssen sich Bürgermeister oder Beigeordnete oft für etwas verantworten, das andernorts entschieden wurde. Dazu ist der Ton und das Klima in der Gesellschaft rauer und unfreundlicher geworden. Insoweit ist es konsequent, den Beigeordneten Geschäftsbereiche zu geben und somit eine Aufwandsentschädigung zu ermöglichen.