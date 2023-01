Den Fall der Mauer, zwei WM-Titel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und die Kanzlerschaften von Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel hat ein verlorener Geldbeutel in einem Schutthaufen unter dem Dach der Schlosskirche von Bad Dürkheim überdauert. Jetzt wurde er wiedergefunden und seiner Besitzerin übergeben.

Die Besitzerin, die zum Zeitpunkt des Verlusts 16 Jahre alt war und heute in Bonn lebt, war nie unter dem Dach der Schlosskirche. Wie der Geldbeutel vermutlich an den heutigen Fundort gelangt ist und was sein Auftauchen für sie bedeutet, hat sie uns erzählt.