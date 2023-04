Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-Bezirksliga hat der FV Freinsheim sein Auswärtsspiel beim FV Dudenhofen II 0:2 (0:1) verloren. Damit verpassten es die Blau-Weißen, sich in der Spitzengruppe festzusetzen, rutschten auf den fünften Tabellenplatz ab und führen das Verfolgerfeld an.

FVF-Trainer Christian Schäfer ist ein emotionaler Mann. Einer, der für den Fußball lebt und hohe Ansprüche an seine Mannschaft stellt. Und wenn die nicht wie gewünscht