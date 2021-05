„Virtuell“ ist in diesem Jahr das Stichwort für die aktiven Fasnachter in der Region. Statt Menschen bei Umzügen, Prunksitzungen und Rathausstürmungen zusammenzubringen, gibt es närrische Veranstaltungen – wenn überhaupt – zu Hause vor dem Bildschirm. Alles andere verhindert Corona.

Fasnachtsvereine verfolgen das Ziel, während der närrischen Tage, Frohsinn zu verbreiten. Für die Organisatoren bedeutet das frühzeitige und genaue Planungen: Wen will ich für meine Punktsitzung engagieren? Welche Vereine machen beim Umzug mit? Es sind noch viel mehr solcher Fragen zu klären. Folglich mussten Karnevalsvereine lange vor der eigentlichen Fasnachtssaison entscheiden, ob sie mit Blick auf die Corona-Pandemie an ihren gewohnten Veranstaltungen festhalten können. Die Antwort war bei allen eindeutig „Nein“.

Gefilmte Beiträge

Den traditionellen Fasnachtsumzug in Bad Dürkheim am Fasnachtsdienstag wird es virtuell auf Facebook und Instagram zu sehen geben. Die Trainerinnen des närrischen Tanznachwuchses der Derkemer Grawler haben das in die Hand genommen und andere Dürkheimer Vereine, die auch sonst immer beim Umzug dabei sind, um einen Beitrag gebeten. Die Resonanz sei groß gewesen, berichtet der Grawler-Vorsitzende Falko Weidenhausen.

Das Tanztraining der Kinder findet ebenfalls virtuell statt. Anstelle eines Fasnachtsordens – es gibt ja keine Gelegenheit, um ihn zu präsentieren oder zu verleihen – haben die Dürkheimer Narren Buttons mit dem Grawler-Logo für die Vereinsmitglieder machen lassen. Finanziell sitzt der Verein laut Weidenhausen durch den Ausfall vieler Veranstaltungen noch nicht „ganz auf dem Trocknen“, denn die Grawler-Zeitung, die Haupteinnahmequelle des Vereins, wurde Ende vergangenen Jahres verteilt wie immer.

In Weisenheim am Sand erfreuten sich die Prunksitzungen des SV im Januar immer großer Beliebtheit. Der Fasnachtsumzug mit Straßenfasnacht, den die Bürgerinitiative Närrische Sandhasen am Fasnachtssonntag ausgerufen hat, ist inzwischen weit über die Region hinaus bekannt. In diesem Jahr findet nichts davon statt. Man habe kurz überlegt, die Prunksitzung virtuell mit den Büttenrednern stattfinden zu lassen, mit denen man schon lange zusammenarbeitet, berichtete der SV-Vorsitzende Uwe Koob. Eine professionelle Plattform hierfür aufzubauen, stellte sich aber schnell als zu aufwendig heraus.

Eine virtuelle närrische Weinprobe veranstaltet der Verein MuK am Freitag, der sich mit den online gestreamten Auftritten bestens auskennt. Bei der Weinprobe dabei sein werden Sommelier Christophe Gamblin, die Dubbeglasbrieder, RPR 1-Moderator Ben Salzner , gleichzeitig der Torwart des SV Weisenheim, und Tim Poschmann, bekannt vom Boulevard-Theater Deidesheim.

Närrische Weinprobe online

Mit dem Verkauf der Weinpakete ist MuK-Vorstand Holger Koob sehr zufrieden. „Man kann sagen, dass am Freitagabend über 1000 Flaschen Weisenheimer Wein getrunken werden.“ Wer später mittrinken möchte: Pakete sind bei den Winzern in Weisenheim noch zu haben.

Einen virtuellen Fasnachtsumzug wird es am Sonntag geben. Uwe und Holger Koob sowie Wolfgang Schmidt und Thomas Groh von der Liedertafel haben sich darum bemüht. Mehr als 1111 Fotos aus 45 Jahren Weisenheimer Faschingsumzug werden ab 13.15 Uhr auf dem Youtube-Kanal des MuK zu sehen sein. „Eigentlich wollten wir wie der Umzug pünktlich um 13.11 Uhr starten, doch das ist technisch nicht möglich“, erklärt Holger Koob. Auch könnten die Fotos aus rechtlichen Gründen nicht mit Musik hinterlegt werden. „Die Zuschauer sollen sich ihre eigene Musik dazu anmachen“, schlägt Koob vor. Etwa zweieinhalb Stunden dauert die Fotoshow am Stück, jeder Weisenheimer könne dabei in Erinnerungen schwelgen.

Den in den vergangenen Jahren stetig größer gewordenen Nachtumzug der Gönnheime Fasnachter wollen die beiden Aktiven Tara Grösche und Kerstin Kessler, vormals Gönnheimer Fasnachtsprinzessin, in einer virtuellen Version mit früheren Beiträgen von Beteiligten am Freitag auf Youtube und Instagram vorstellen, um wenigstens ein bisschen präsent zu sein.

Kein Geld für Orden

Laut dem Vorsitzenden der Gönnheimer Fasnachter, Rudolf Nann, treffen die Einschränkungen durch die Pandemie kleine Fasnachtsvereine wie seinen besonders hart, weil sie auf ihre gewohnten Einnahmequellen verzichten müssen. Normalerweise sind die Gönnheimer Narren mit einem Stand auf der Kerwe oder bei der Straßenfasnacht aktiv. Die Kassen sind daher leer, und einen Fasnachtsorden kann man sich derzeit nicht leisten.

Beim Wachenheimer FC Bächel fielen Rathausstürmung, Prunksitzungen und Kinderfasnacht ersatzlos aus. „Wir wollen auch ein Vorbild sein und allen zeigen, dass wir dafür Sorge tragen, dass durch unser Handeln in der Kampagne 2020/2021 keiner angesteckt werden kann“, heißt es auf der Website des Vereins. Das Risiko, frühzeitig Verträge mit den Künstlern zu unterzeichnen, sei zu groß, weil der Verein bei einer Absage alle Kosten tragen müsste. Das könne man ohne Einnahmen nicht stemmen.