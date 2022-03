Weil ihnen eine Zwangsräumung am nächsten Morgen drohte, haben Anwohner der Dürkheimer Philipp-Fauth-Straße am Montagabend gegen 23 Uhr ihre Wohnung ausgeräumt. Nachbarn fühlten sich durch aus dem Fenster geworfene Möbel zur späten Stunde gestört und riefen die Polizei. Der Umzug sei dann auf den nächsten Morgen verschoben worden, so die Polizei.