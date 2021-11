Am Donnerstag gegen 3.40 Uhr haben Unbekannte laut Polizei versucht, in ein Juweliergeschäft am Römerplatz in Bad Dürkheim einzubrechen. Nachdem ein Anwohner ein lautes Geräusch wahrgenommen hatte, es aber nicht zuordnen konnte, verständigte er die Polizei, die sofort anrückte und vor Ort feststellte, das die Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten, die Schaufensterscheiben aus Sicherheitsglas an mehreren Stellen einzuschlagen. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht vordringen. Dennoch richteten sie einen Sachschaden von 3000 Euro an. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.