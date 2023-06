Weil ein Baum auf die K16 gestürzt war, wurde die Wachenheimer Feuerwehr in der Nacht auf Freitag alarmiert. Die Wehrleute zerkleinerten den Baum und reinihgten die Fahrbahn. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die K16 auf weitere Gefahren, fanden aber nichts. Am Morgen waren die Wehrleute erneut im Einsatz, weil ein Baum die Zufahrt zum Wochenendgebiet am Mittelberg blockierte. Auch hier schafften die Wehrleute schnell Abhilfe.