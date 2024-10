Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am vergangenen Samstagabend gegen 21.30 Uhr zwischen zwei Männern in der Weinstraße Nord, wie die Polizei mitteilt. Eine Zeugin hatte die Beamten verständigt, nachdem sie beobachtet hatte, wie einer der Beteiligten mit den Fäusten auf seinen Kontrahenten einschlug. Vor Ort traf die Polizei auf einen 35-Jährigen, an dessen Händen und Kleidung Blut haftete. Da der mutmaßlich Beschuldigte eine Atemalkoholwert von 2,29 Promille aufwies, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem nahm ihn die Polizei zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in Gewahrsam, hieß es in der Mitteilung.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu dem anderen Mann machen können, werden gesucht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.